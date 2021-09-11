縣長張麗善11日勘查大埤鄉、虎尾鎮防汛整備狀況。（周麗蘭攝）

璨樹颱風來襲，雲林縣沿海鄉鎮的牡蠣農趕緊搶收。（周麗蘭攝）

八月間豪大雨造成沿海鄉鎮多處宣洩不及淹水，璨樹颱風又步步進逼，縣府繃緊神經，排空或降低縣內20座滯洪池水位以提高滯洪量，檢視202處淹水感測器正常運作；縣長張麗善11日勘查大埤鄉、虎尾鎮防汛整備狀況。

縣府水利處檢視在全縣建置的淹水感測器有202處、128座抽水站、21座防潮閘門水、743座水門，降低20座滯洪池水位，成立73處水患自主防災社區，出動181部大、中型移動式抽水機、準備2萬多包砂包待命。

縣長張麗善11日勘查大埤鄉延潭大排、虎尾地區湳仔大排防汛整備情況，因為大埤鄉有延潭、舊庄、後溝子3條排水系統，地勢低漥又有三疊溪、石龜溪、北港溪、延潭大排、興安大排等5條溪流交會，是易淹水地區。

張麗善表示，雲林縣府向水利署爭取近2億元補助，辦理延潭大排3件工程，改善水門12座、增設1組3cms抽水機組、新建進水箱涵1座、改善排水路1690公尺路面改善519公尺，近期都即將完工，藉由串連北鎮村的後庄滯洪池，期能減少浸淹成災狀況。

張麗善說，湳仔大排跨虎尾鎮及土庫鎮，今年治理工程已完成湳仔1號滯洪池新建工程、湳仔2號滯洪池兼抽水站前池新建工程、湳仔大排（虎尾區）排水路整治工程，可改善淹水面積158公頃。

雲林縣牡蠣主要產期是5月至10月，愈接近東北季風期牡蠣愈小，上個月初豪大雨造成雲林沿海牡蠣受損，量少價揚，璨樹颱風逼近，漁民趕緊把海上的牡蠣收回，以免牡蠣變瘦，也避免蚵棚被風浪捲走。