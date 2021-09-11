文化部長李永得日前難得接受中視節目《改變的起點》專訪，媒體人出生的他，除了分享猶如諜報電影的驚險記者經歷之外，當談及賢內助邱議瑩時，即使臉上戴著口罩，眼角卻藏不住笑意。他透露，遇到邱議瑩後，才逐漸學習婚姻的經營之道，也讓他這個硬頸的客家漢子放下矜持，「她(邱議瑩)很開朗，有的時候比較僵，她總有辦法講一、兩句話或是一個動作就完全化解開來。」他也說平時相處老婆會撒嬌之外，還有一個「本事」：「她很擅長用嚴厲的方式，產生輕鬆的結果，這是她不容易的能力。」

節目上李永得還分享近期的「疫」外幸福肥，因受疫情影響，身為民意代表的邱議瑩少了許多公祭、廟會、跑攤活動，讓兩人終於有空一起吃晚餐，「這段期間，她(邱議瑩)可以待在家裡，所以天天晚上煮晚餐給我吃，因為煮得太好吃了，所以我每天晚上都吃太飽，結果兩個月下來，胖了兩公斤。」李永得還開玩笑說這兩個月吃的晚餐，比過去十年還要多。除了「疫」外收穫，被問到夫人做過最感動的事情是什麼？李永得透露因年邁的父母時常要來往醫院，老婆則是把家人都當作是自己的家人一樣，「都是邱議瑩送到醫院，聯絡醫生，再連絡我的弟妹們。」這份心讓李永得非常感動。

這次上節目，李永得也不忘宣傳文化部即將要在10月9日舉辦的第32屆傳藝金曲獎，這堪為藝文界的一大盛事。這次傳藝金曲獎特別獎有雙「廖」得主，一位是四海唱片已故創辦人廖乾元，另一位是人間國寶廖瓊枝，李永得對兩人的貢獻深表肯定，他表示特別喜歡看廖瓊枝的歌仔戲，「我非常喜歡聽她的唱腔，她一唱出來那個聲音，感覺就非常不一樣。」被問到會不會唱歌仔戲？李永得笑說自己沒有歌唱天份，「我唱歌我老婆就會說，你這個五音只比我爸爸好一點點，她爸爸是第一個音就開始走音，我是第二個音才走音。」

從過去身為監督政府的媒體人，現在則是受人檢視的政務官，李永得心態坦然並打趣表示：「因為過去監督人，過去也罵人，所以現在有時候被罵也覺得是應該的。」除了謙虛接受各方建言，李永得對於傳統藝文發展也不遺餘力，希望將傳統文化和現代生活緊密結合，這也是本屆傳藝金曲獎的一大主題「轉生」，就如同文化部長李永得的人生經歷，從媒體圈跨足政界，他不斷學習、豐富精采自己的人生閱歷，他也希望，傳統藝術即使經過時代的衝擊，也能「轉身跨越，生聲不息」，在這後疫情時代，重振藝文產業，找到改變的可能。完整的專訪內容就在9月26日晚間8點中視新聞台播出的《改變的起點》，節目於隔週六(10／2)下午2點也在中視頻道播出，而第32界傳藝金曲獎頒獎典禮則將於10／9(六)晚上7點在中視新聞台直播。