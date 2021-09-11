促轉會拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除先總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀。中國航運榮譽董事長彭蔭剛10日發信給促轉會主委葉虹靈，並寄送副本給總統府等單位提建言，「為落實轉型正義，象徵日本帝國主義威權的總統府與臺北賓館也應該拆除改建」。對此，有網友表示，「贊成，要拆就一次都拆了」。

彭蔭剛說，看到中正紀念堂轉型方案的相關新聞感到非常遺憾，「促轉會」對一位曾經保臺、建臺的恩人，以如此的心態羞辱。彭蔭剛指出，現在的總統府即日本帝國主義佔領臺灣最威權的所在地，應該盡速拆除，改建為「抗日戰爭3000萬死難同胞（包括臺灣同胞）歷史紀念公園」。

他進一步指出，為落實轉型正義，現在的總統府即日本帝國主義佔領臺灣最威權的所在地，應該盡速拆除，改建為「抗日戰爭3000萬死難同胞（包括臺灣同胞）歷史紀念公園」。且現在的臺北賓館是日本帝國主義統治臺灣總督官邸，應拆除後改為「臺灣原住民同胞抗日帝國主義紀念公園」。

對此，有網友留言表示，「贊成。要拆就一次都拆了」、「過去兩蔣時代全民打下的經濟根基，被民進黨一點一滴的消耗在無意義的意識意識型態上」，也有網友建議「總統府、臺北賓館同樣是臺灣被壓迫的歷史恥辱，作為古蹟保存可以，但作為威權象徵則是背祖！總統府改成日劇博物館、臺北賓館改成公辦民營商務國賓館接待國賓」。