受到璨樹颱風影響，中央氣象局已在綠島及蘭嶼觀測到12級的強陣風，氣象局提醒，今晚至明天隨著颱風沿著東半部近海北上至台灣北部海面過程，北台灣的風雨漸增，留意東北部及北部山區有局部豪雨等級以上的降雨，預計13日颱風逐漸遠離。
中央氣象局指出，受到颱風影響，明天各地有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部及其他山區並有局部大雨或豪雨，東北部地區及北部山區並有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，13日中南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象局簡任技正伍婉華表示，目前璨樹的強度已再減弱，但台灣已籠罩在暴風圈內，尤其是綠島及蘭嶼的民眾要特別小心，陣風將上看14級，恆春半島、花蓮及新北市的風力也達9至10級，明天清晨至中午風力也很大。
伍婉華說，各地雨勢越來越明顯，花蓮、台東多處出現強降雨，目前累積雨量最多在台東蘭嶼已超過150毫米，蘭嶼也觀測到每小時70毫米的時雨量，預估雨勢時間會越來越長、強度會越來越強，今天一整天迎風面越晚越大，恆春半島等會出現局部大雨並向山脈及西部擴展，明天其他地方雨勢也會增大。
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