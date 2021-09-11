前交通部長林佳龍今第二趟光合公益關懷之行到雲林，造訪好友吳昆民與長子的打造的「良作工場農業文創館」，著名旅美服裝設計師吳季剛就是吳昆民的小兒子；林佳龍表示，飲食與觀光結合，是台灣重要的觀光特色，在食品安全上把關，不僅是保障消費者，也是產業永續重要關鍵。

雲林縣是林佳龍家鄉，參訪「良作工場農業文創館」，「良作」由吳昆民與長子吳季衡共同打造，吳季剛與哥哥二人在不同的領域各自發光。

目前是光合基金會規劃至創辦人林佳龍說，雲林為台灣農業重鎮，對台灣飲食長久以來有重大貢獻。隨著近日非洲豬瘟爆發引發恐慌，他到雲林「良作工場農業文創館」拜訪吳昆民夫婦，傾聽農家子弟如何從傳統畜牧一步步提升台灣農業品質。

聆聽吳昆民導覽後，林佳龍表示，他非常感動在家鄉雲林看到這麼用心的豬肉品牌，在「良作工場農業文創館」，看到不只是現代化的設備與乾淨的作業環境，更看到一個歷經37年本土企業的突破自我，這份努力躍上國際的努力，就是台灣民間最珍貴的力量。

吳昆民表示，盼望外國觀光客有一天到台灣，就為品嚐一口台灣豬肉，「就如同我們到西班牙慕名品嚐伊比利豬的心情」。

林佳龍也現場購下500份肉包，要與光音育幼院、甘霖基金會、與弘道老人福利基金會共同分享。

林佳龍也在到虎尾糖廠的第三公差宿舍參訪進行在地座談，也與雲林在地包括崙背、虎尾、斗六、斗南、西螺等當地民間團體與文史工作者交流。林佳龍說，虎尾是現代化的代表，在地的老樹和宿舍也見證著歷史發展的活古蹟，也盼在地能夠存舊立新，保留傳統元素再創新。