不少上班族為防止打瞌睡，會靠喝咖啡提神，但千萬別把咖啡當水喝。日本一名從事業務的上班族，每天都要開車出門拜訪客戶，豈料日前他待在開有冷氣的車內裡，竟卻突然中暑，才發現問題出在他的飲食壞習慣。

日本綜藝節目《ザ!世界仰天ニュース》先前分享一件真實案例，一名從事業務的上班族Takashi，每天都會開車去拜訪客戶，由於夏天非常炎熱，因此他在等人的時候，多半都是待在開有冷氣的車裡，免於風吹日曬雨淋，平時他會定時吃午餐，口渴了就喝冰咖啡，補充身體水分。

豈料Takashi日前突然感到疲憊，還伴隨頭痛、想吐、手腳無力等症狀，之後他便陷入昏迷，所幸被人及時發現，送往醫院治療，而醫師檢查後表示，Takashi是中度中暑，問題出在他平時將咖啡當水喝，咖啡雖有恢復疲勞的功用，但卻同時具有利尿性，一旦體質易受咖啡因影響，排出的尿液甚至會多於喝進去的水分。

醫師解釋，就算身處於室內，看似不會中暑，但當體內水分不足時，同樣會出現脫水的症狀，再者，許多上班族趕著出門上班，就忽略吃早餐的習慣，身體缺少每日所需的鹽分和礦物質，且人體每日吸收的水分，一半是從食物中攝取，Takashi的身體不僅缺水，且一早未從食物中獲得足夠營養，導致他出現在冷氣房裡仍中暑的狀況。

專門研究中暑症狀的下村曉醫生表示，其實含有大量咖啡因的飲品，都不適合用於補充水分，除了咖啡以外，還有紅茶和綠茶，對於預防中暑都沒幫助，此外，具有利尿效果的酒精也不適合，加上夏天氣溫高，排尿時也容易流失鈉和礦物質，就算待在涼爽陰暗處，仍有因脫水而中暑的風險，夏天時要記得時刻補充水分。