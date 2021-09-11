陸牌手機再趁下半年搶攻新機市場，先有realme帶來了由國際工業設計大師深澤直人打造機身外觀的GT大師版新機，更特別加入了全球首創街頭攝影模式，以滿足時下年輕人隨手即拍的習慣，另外還有vivo也推出了全新影像旗艦X70系列，延續與蔡司合作的專業影像技術，更全新升級「微雲台3.0」，讓拍照、錄影全面再進化。

realme GT大師版將於16日前開放預購，17日正式出貨，預購即加贈3999元的Watch S Pro。（realme提供）

realme GT大師版將在台推出「旅行箱．灰」與「晨曦」雙色，定價1萬1990元起。（realme提供）

早已預告即將在台上市的realme GT大師版，此次在台推出的為台灣首批搭載高通驍龍 778G 5G處理器的機款，而且更在同價位帶中擁有最快的65W閃充技術，以及120Hz 三星AMOLED螢幕，另外還有搭載6400萬3鏡頭和3200萬前置鏡頭，配上快速抓拍、模擬復古柯達成像等多變濾鏡，將推出旅行箱．灰與晨曦雙色，16日前開放預購，17日正式出貨，預購即加贈3999元的Watch S Pro。

vivo推出了全新影像旗艦X70系列，24日起開放預購，vivo官方商城及全台體驗店預購，即送4重優惠活動。（vivo提供）

vivo全新影像旗艦X70系列，共推出「霓砂藍」與「星芒黑」雙色，定價2萬990元起。（vivo提供）

至於vivo則帶來了全新的X70系列，搭載蔡司T*鍍膜光學鏡頭，可準確還原真實色彩，也能處理逆光成像，更將蔡司經典鏡頭再升級，復刻包含蔡司旋焦散景、n風格散景、奶油散景，以及蔡司Planar經典散景，另外還有搭載全新升級「微雲台3.0」，配上獨家訂製IMX766V感光元件，防手震功能再升級，還有全新的「極夜錄影」和「即時夜景預覽」模式，就算黑夜也能拍出明亮畫面，24日起開放預購，vivo官方商城及全台體驗店預購，即送真無線藍牙耳機vivo TWS 2 ANC、2000元郵政禮券、原廠12個月延長保固以及螢幕意外保固12個月等優惠活動。