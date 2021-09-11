行政院之前強調疫情趨緩再發振興五倍券效果才會大，但疫情有升高趨勢，行政院已確定10月發放。根據一份網路民調顯示，有超過4成的網友擔心政府在這時間點推行五倍券可能會導致疫情擴散，同時也有超過5成網友表示自己會比較想要領取紙本券，且大部分的網友也對五倍券是否能產生2000億的效益感到懷疑。

網路媒體《NOWnews》以「五倍券要來了！相關措施你怎麼看?」為題，進行網路民調，投票時間為9月9日至11日，並進一步詢問網友是否有涉到疫情影響，以及是否有被紓困，截至11日晚間6點，參與投票的網友中，「受疫情影響，但沒紓到困」的有62.86%，「受疫情影響，且接受紓困方案」20.42%、「不受疫情影響，也沒紓到困」12.47%，「不受疫情影響，但接受紓困」4.24%。

對於最近國內本土疫情似乎又有升溫的跡象，是否擔心政府在這個時間點推動振興五倍券方案，可能導致疫情擴散，有57.82%網友表示擔心，不擔心的有29.71%，另外有12.47%的網友沒表示明確意見。

至於在打算領取紙本還是綁定數位五倍券的部分，表示會領取紙本的有50.4%，看加碼優惠多寡再決的有34.22%，數位五倍券綁定信用卡7.69%，數位五倍券綁定行動支付4.77%，跟家人一起綁定使用2.92%。

該民調也詢問網友打算如何使用振興五倍券，表示會用於生活用品的網友有37.11%，美食餐飲17.92%，3C家電17.45%，還沒決定13.05%，觀光旅宿6.13%，運輸交通4.4%，美容瘦身2.04%，藝術文化1.89%。

對五倍券「不找零」的決定，有48.54%網友表示「不滿意，面額最小200元，零用消費如果不找零，不符合使用習慣」，「滿意，為刺激消費，支持不找零」的有19.36%，「不滿意，將找零權力交由店家決定，會產生糾」18.04%，另外有14.06%沒意見。

對於政府預估五倍券將能夠創造2000億元效益是否有信心，表示「有質疑，很多細節還沒公布，加上疫情變化大，都可能影響效」的網友有45.09%，「不可能，五倍券太複雜，不可能創造出那麼多效益」的有37.4%，表示「有信心，這次政策效果一定很好」的則有11.41%，另外有6.1%網友沒表示意見。