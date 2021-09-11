台南市今年中秋節將嚴格限時限地民眾施放煙火。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區碼頭去年中秋連假因民眾施放煙火，意外燒毀1艘漁筏，台南市環保局今年2月修法，中秋節民眾煙火施放只限晚間10時前，逾時開罰，台南市漁港所同時公告，碼頭周遭施放煙火可罰3萬至15萬罰鍰，造成公共傷害者，最高可罰50萬，強調將全面封鎖安港路，避免再有無辜船筏遭波及。

台南市安平區觀夕平台與附近碼頭因地形空曠，每逢中秋節都是民眾烤肉與施放煙火熱區，去年中秋一度失控，煙火落焰多次引發草皮起火，引來消防車進駐，甚至燒毀1艘漁筏。

今年中秋節仍有4天連假，台南市環保局、警察局、農業局漁港所與海巡署共組聯合稽查小組，為避免再發生施放煙火造成船筏受損，事先修改台南市噪音管制法自治條例，保留部分春節期間允許，撤除中秋節燃放炮竹不受時間限制條文。

台南市環保局表示，今年中秋節施放煙火與平日相同，一過晚上10時立刻開罰，聯合稽查小組更會加強管制，連假期間傍晚就會進駐各個爆竹燃放熱區勸導，提醒民眾勿逾時觸法，將受罰3000元至3萬元罰鍰。

除了限時放煙火規定，同時限制烤肉與施放煙火地點，台南市漁港所強調，今年會全面封鎖安平區安港路的碼頭路段，避免再有放煙火民眾進入，造成船筏受損意外，違者依漁港法18條罰3萬至15萬元，造成公共傷害者，另依漁港法20條，最高罰50萬元。