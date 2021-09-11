日本人氣女優三上悠亞是身高不到160公分的小隻馬，卻擁有傲人F罩杯好身材，在加入AV行業前曾是女團SKE48成員，偶像級外貌和魔鬼身材讓她成為AV天后；三上悠亞平時樂於在社群分享美照或跳舞影片，最近她換上超低胸漢服在鏡頭前妖嬈擺動，超巨雙球瞬間晃暈一票老司機。

9日三上悠亞出席公開活動，驚喜和好友明日花綺羅合體，她不只穿上夢幻禮服，還換了一套改良過的清涼版漢服，胸前開了大身V，古典又性感的模樣驚艷全場；活動結束後，10日晚間她也在微博曬出一段穿著性感漢服的跳舞影片，胸前事業線深不見底，相當火辣。

三上悠亞穿著清涼版漢服熱舞，超巨雙球晃暈一票老司機。(圖/ 摘自三上悠亞微博)

三上悠亞PO出活動照片和影片時，也開心地說「漢服真的很好看」，在鏡頭前雀躍地左搖右擺，做出各種超萌表情，低胸版漢服炸出的雙球也隨著律動晃動，畫面十分撩人；一票老司機看了都快噴鼻血，紛紛激動說，「愛了愛了」、「99%的人穿都不如女神穿的好看」、「求番號」、「大美女穿了這麼好看的衣服啊」。

三上悠亞是目前最有名的偶像變女優實例，她從2009年開始SKE48時代，2014年畢業離開女團後，隔年就驚喜宣布加入AV界，以女優身份出道；2018、2019年三上悠亞都有來台錄製綜藝節目，所到之處都湧入不少粉絲，高人氣肉眼可見。