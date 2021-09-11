大陸國家主席習近平、美國總統拜登10日上午通電話，緩和兩國日益加劇的競爭。外媒11日報導，美國考慮將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。國民黨不分區立委、退役陸軍中將吳斯懷表示，美對中讓步後，再給台灣一點糖，實際上毫無意義，就是面子上好看一些，但對台灣有何具體利益呢？

吳斯懷11日接受港媒《中評社》專訪時表示，即便把台灣所有駐外代表處名稱從台北改成台灣又如何？對台灣有何具體利益？就是面子上好看一些。台海問題永遠都是中美的重點，不過拜登也強調尊重一中政策，讓台灣現在的角色非常尷尬，若再一頭熱，只會給自己找麻煩，我們要看得懂中美都是強調自己的國家利益，台灣不要再以為美國會幫我們，因為美國仍堅定支持一中政策。

吳斯懷認為，習拜第二次熱線，真正受影響最大的是台灣，這次美國已不想再去戳中國大陸的紅線。

吳斯懷分析，對美國國際情勢上而言，從阿富汗撤軍受的傷還很重，國際上對美國的評價與信任度都下降。在美國國內情勢上，阿富汗撤軍造成拜登民調摔到40%左右，且後續還有通貨膨脹、疫情、2022美國期中選舉等問題需要處理。拜登必須重新創設議題，在國際上重拾聲望，讓國內平穩一些。

吳斯懷指出，美國從阿富汗撤軍後的這段時間，美國高層走訪中國大陸周遭國家包含歐盟、中東、東協等國家大概有3圈以上，圍著中國大陸想聯合國際來抗中，但歐洲、亞洲重要國家德國、法國、英國、新加坡、菲律賓都不太甩美國，聯合抗中真正抓到的只有日本、台灣、印度、澳洲，韓國都不見得相挺，因此美國其實有點急，抗中聯盟表面上拉不起來，因此美國必須與中國大陸熱線。