園方表示，為了應付補班補課，老師們分兩批相互支援，趕在傍晚4點前完成採檢、回到學校。（讀者提供／袁庭堯高雄傳真）

受新北幼兒園群聚感染事件影響，高市教育局緊急要求轄內幼兒園教職員工12日前配合緊急快篩，但11日全天補班補課，某家幼兒園向本報投訴，老師們特地配合前往採檢，卻遭採檢站以「非指定時段」拒絕。教育局表示，已與採檢醫院溝通，首日公費快篩到篩率達8成以上，會持續加強彼此溝通與合作。

據了解，該幼兒園8日接到教育局緊急發文通知、教職員不論是否打過疫苗均需先至指定採檢站快篩，9日各校依約造冊回傳。10日下午教育局再度發文通知，10日晚間起至這周末全數職員均需完成快篩。

園方表示，被安排在11日下午前往指定醫院做快篩，但11日要補班補課一天，園方不可能讓學校唱空城，特地向教育局反映能否更改時段，教育局回覆可自行選擇當天時段彈性前往。

為此園方將20多位教職員分成兩批，第一批上午先到指定醫院採檢。但到了現場，院方竟表示尚未收到通知，一切按照名單及約定時段進行採檢，10多位老師當場白跑一趟。

下午時老師特地提前到場，頂著大太陽、仍等待一個小時候才結束採檢，再回到園區與剩下另一半的老師換手，所有人趕在傍晚4點前回到學校，協助幼童放學。

園方抱怨，緊急通知要採檢的政策簡直讓她們人仰馬翻，跑一趟醫院也要將近半小時，卻因為教育局與醫院溝通不良，害她們不但白跑一趟，幼童也差點沒人照顧，當天現場也有其他幼兒園教職員撲空。

教育局表示，10日晚間緊急啟動的高市幼兒園教職員快篩，一開始與採檢站的溝通確實有疏失，但協調後11日下午已恢復順暢，各園在指定時段內自行分流安排時間前往，醫院都會提供篩檢。首日公費快篩到篩率達8成以上，會持續加強彼此溝通與合作。下周採購的居家快篩試劑將陸續到貨配發，屆時教職員可自行在家採檢。

衛生局表示，高市目前有23所快篩站點，10日晚間至12日預估可提供1萬2千人快篩，量能彈性充分無虞。