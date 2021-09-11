女性天生心思比較細膩，在跟同性相處時，更能設身處地幫對方著想，搜狐網命理專欄分享，雙子獅子、水瓶天秤、天蠍獅子的女性相處起來最有火花，她們天生個性合拍，既能成為閨蜜，也適合當情人。

▍雙子女 vs 獅子女

雙子女性格多變，脾氣時好時壞，獅子女對待朋友則是非常包容，她們不在意雙子女的壞脾氣，會習慣性體諒對方。而獅子女不太會照顧自己，但是雙子女很會生活，她們可以把獅子女照顧地很周全。雙子女和獅子女的組合就像是一場狂風暴雨，雙子女很聰明，無論智商還是情商都很高，不會輕易被人欺騙，而獅子女天生就擁有優秀的辦事能力，從來不怕接受各種挑戰，非常勇敢。她們既適合當閨蜜，也適合當情人，在兩人的戀愛過程中，若想長久交往，則要不斷地去學習對方身上的優點。

▍水瓶女 vs 天秤女

水瓶女身上有著神秘的氣質，能跟得上她們思維的人，就只有天秤女了！她們的頻率很合，有著類似的價值觀和愛好，默契十足，很能理解對方，因此相當適合當好朋友。若水瓶女和天秤女在一起，很能產生共鳴，但是兩人談戀愛後的起伏較大，一下子甜蜜蜜，吵架時卻形同陌路。天秤女有時會覺得水瓶女太固執、占有慾過強，不過兩人若能好好溝通，即可順利解決。水瓶女面對感情常常猶豫不決，而天秤女也有選擇困難症，如果兩人在愛與不愛之間掙扎太久的話，往往容易停留在朋友階段。

▍天蠍女 vs 獅子女

天蠍女的個性成熟內斂，加上外表亮眼，容易讓外貌協會的獅子女對她們一見鍾情。獅子女非常單純真誠，會用自己的熱情融化天蠍女，因此兩人能成為很好的姐妹。若獅子女和天蠍女順利進入交往階段，會由獅子女占據主導地位。雖然天蠍女表面上看似冷默，但是她們的內心其實很溫柔，當她們認真愛上一個人的時候，會變得非常好說話，而獅子女外表熱情，內在卻不一定，很多時候「熱情」只是獅子女的保護色。這兩星座在很多事情上的觀點都很相似，重感情、懂得珍惜，雖然雙方個性都有點霸道，但是天蠍女會禮讓獅子女，她們若要交往也會很幸福。