風雨達標準 台東縣宣布明天停止上班上課 18:492021/09/11 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣明日（9／12）停止上班、停止上課。（摘自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣政府通報，依氣象局預報資料，台東縣9／12風雨達停班停課標準，考量持續性降雨及陣風有致災之虞，並讓鄉親注意安全做好防颱工作。台東縣明日（9／12）停止上班、停止上課。 台東縣長饒慶鈴表示，台東市目前雨勢減緩，不過千萬不能掉以輕心，根據氣象資料分析，台東全縣都會進入暴風範圍，今天入夜至凌晨是颱風影響最劇烈的時間，請鄉親持續注意颱風最新動態、盡量不要外出。 風雨漸增 屏縣府宣布六鄉鎮晚間停班停課 因應中秋返鄉潮 台南提供雙北、桃園返鄉者索取免費快篩 #台東縣 #天氣 #停班課 #璨樹 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暴風雨前的寧靜 宜蘭地區積極備戰防颱 13:052021/09/11 生活 台東今停班課 新北2學校今天下午也停課 10:192021/09/11 生活 不斷更新》璨樹發威 台東縣明天停班停課 17:292021/09/11 生活 松山某國中904人採檢全陰性 柯文哲：周一回去上課 16:252021/09/11 生活 《不斷更新》屏東6鄉鎮今晚停班課 全台停班課一覽 13:432021/09/11 生活 「璨樹」來襲 台東太麻里鄉公所堅持辦淨灘 海巡擔心全程戒護 10:052021/09/11 生活 防璨樹挾帶豪雨釀土石流 國軍協助台東大武行動不便者撤離 18:012021/09/11 生活 強颱璨樹來襲 蘇貞昌關心高雄水庫蓄水喊：抗旱太痛苦 12:022021/09/11 政治 璨樹逼近 花蓮11日晚間停班停課 全縣2300人預防性撤離 17:172021/09/11 生活 體驗慢活農村樂 花東米其鄰登場 04:102021/09/11 地方新聞 璨樹風雨漸增明日是否停班課？宜蘭縣晚間10點宣布 17:452021/09/11 生活 生活熱門新聞 不斷更新》颱風假飛了 4縣市宣布12日正常上班上課 - 生活 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 璨樹最新風力預報出爐 這4縣市已達颱風假標準 - 生活 同樣染Delta 幼兒園老師社區卻沒清空 張上淳曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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