台東縣政府通報，依氣象局預報資料，台東縣9／12風雨達停班停課標準，考量持續性降雨及陣風有致災之虞，並讓鄉親注意安全做好防颱工作。台東縣明日（9／12）停止上班、停止上課。

台東縣長饒慶鈴表示，台東市目前雨勢減緩，不過千萬不能掉以輕心，根據氣象資料分析，台東全縣都會進入暴風範圍，今天入夜至凌晨是颱風影響最劇烈的時間，請鄉親持續注意颱風最新動態、盡量不要外出。