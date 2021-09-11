振興五倍券即將推出，為使持卡人優惠加乘，台企銀加碼推出綁定五倍券送回饋金活動，此外新卡友消費滿額還能獲好禮，讓消費者聰明消費、買得開心又盡興。

從9月22日起至台企銀官網(www.tbb.com.tw)，以該行信用卡數位綁定五倍券消費滿新臺幣5000元，即可獲得加碼回饋金300元，限量10000名，趕快行動享優惠。

此外，申辦台企銀銀色之愛信用卡或北港朝天宮認同卡，新戶核卡後60日內新增一般消費合計3筆，且每筆達666元以上，銀色之愛信用卡最高贈7-ELEVEN電子禮券600元、北港朝天宮認同卡贈市值870元「媽祖賜福平安禮盒」，特別選用北港麻油及艾抹精油製成的「阿原手工皂」、「平安聚寶袋」及「外用淨身沐浴御守袋」，在疫情期間為持卡人帶來滿滿正能量。

為回饋持卡人，台企銀積極拓展消費商家，並於各大百貨、餐飲量販與網購平台提供持卡人消費加碼現金回饋，讓持卡人一卡在手五利全開，盡享優惠。