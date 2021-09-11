富邦悍將11日作出球員異動，將投手林柏佑拉上一軍，這也是他相隔5個月再度升上一軍，儘管已是職棒沙場老將，重返一軍舞台仍會感到緊張，即將在16日過35歲生日的他，現在是珍惜每一次上一軍的機會。

林柏佑上次在一軍出賽已是4月初，之後下二軍調整又碰上疫情，近期在二軍表現不俗，復賽後在二軍連6場無失分，獲得上一軍的機會。

重回一軍陣容，林柏佑不僅膚色黑了好幾階，還留起長髮、鬍子，造型讓人驚艷，他說，會留頭髮是因為那時候疫情不方便剪髮，後來想說鬍子也留長看看，「但老婆說好像有點邋遢。」雖然已經是老將，但回到一軍還是會覺得緊張，「雖然人家說我經驗多，但太久沒經歷一軍強度，還是多少會興奮、緊張，也滿開心的。」

林柏佑透露，自己是在賽後接到上一軍的電話，但二軍作息規律，自己當時已經睡著了，聽到電話響還以為是鬧鐘，「我想說怎麼已經早上了，結果是打電話通知自己上一軍，「打到現在了，很珍惜每次一軍的機會，因為也不知道自己還有多久可以打。」

延賽期間林柏佑特別強化自己的腰部旋轉、爆發力，在能承受的範圍內做最大強化，雖然在比賽中收到不錯的成效，但他還想要再加強速度。

看到現在不少年輕投手動輒飆出超過150公里的火球，林柏佑也直誇讚，「他們都好厲害，球速快、很有未來性，為他們開心，但也不想輸給小老弟們。」

但話鋒一轉他也提到中信兄弟投手官大元上半季的表現，「他真的很厲害，但他能有這樣的表現應該也是做了很多努力，維持身體健康，我覺得這比年輕球員更不簡單，他們都是我學習的對象。」