金湖鎮長陳文顧（中）應邀作菜粿，傳遞榮民大家庭的溫馨關懷。（金門縣榮服處提供）

金門縣榮民服務處舉辦中秋送愛關懷榮民眷活動暨榮欣志工成長訓練，邀請金湖鎮長陳文顧、新湖里長陳錦章偕金寧志工隊伙伴手作金門傳統美食「菜粿」，分送轄區特（較）需照顧榮民眷及獨居長者，提前向大家賀節。

金寧榮欣志工隊隊長林玉寶今天帶領志工隊伙伴動手包菜粿，與榮民眷分享這種外皮由地瓜蒸熟後和太白粉糅麵做成，包裹高麗菜絲、筍絲、紅蘿蔔，並混合豬肉末及石蚵內餡，吃起來Q彈爽口的傳統美食，送達榮民大家庭的溫馨關懷。