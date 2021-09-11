金門榮民大家庭送愛 手工「菜粿」分享好口味 18:592021/09/11 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣榮民服務處舉辦中秋送愛關懷榮民眷活動，手工傳統美食「菜粿」分享好口味。（金門縣榮服處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金湖鎮長陳文顧（中）應邀作菜粿，傳遞榮民大家庭的溫馨關懷。（金門縣榮服處提供） 金門縣榮民服務處舉辦中秋送愛關懷榮民眷活動暨榮欣志工成長訓練，邀請金湖鎮長陳文顧、新湖里長陳錦章偕金寧志工隊伙伴手作金門傳統美食「菜粿」，分送轄區特（較）需照顧榮民眷及獨居長者，提前向大家賀節。 金寧榮欣志工隊隊長林玉寶今天帶領志工隊伙伴動手包菜粿，與榮民眷分享這種外皮由地瓜蒸熟後和太白粉糅麵做成，包裹高麗菜絲、筍絲、紅蘿蔔，並混合豬肉末及石蚵內餡，吃起來Q彈爽口的傳統美食，送達榮民大家庭的溫馨關懷。 愛地球享好康 草悟道商圈借循環杯折扣20元 金門老兵召集令 5大活動迎英雄 #榮民眷 #金門 #送愛 #關懷 #榮欣志工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄大遠百韓國物產展登場 萬件商品直送 09:352021/09/10 生活 在家防疫也能輕鬆動手DIY 新北推女力教學影片 13:002021/09/11 生活 E級啦啦隊女神球場熱舞應援 竟遭男趁亂勾手求婚 10:572021/09/10 娛樂 青銀同樂 竹林師生用愛烘焙月餅致贈社區長者 17:422021/09/10 寶島 大魯閣草衙道轉型Outlet 全面出清全館滿3000送500 09:232021/09/10 生活 五倍券綁台企銀信用卡 加碼回饋金300元 18:562021/09/11 財經 轉贈分享善念 愛心月餅伴永和獨老11年 14:062021/09/10 寶島 金門大學祈福風鈴DIY 新住民家庭揮灑創意 11:492021/09/10 寶島 連7年「你買我捐」 台中大安農會疫情中持續獻愛心 12:562021/09/11 寶島 嚇人 金門刑大破獲假博弈詐騙網站 流動資金高達750億元 14:522021/09/10 社會 疫情影響弱勢學童增 春雨文教基金會募款助學 14:462021/09/10 寶島 寶島熱門新聞 金門榮民大家庭送愛 手工「菜粿」分享好口味 - 寶島 桃加簽高中雙聯學制 鄭文燦：比到加拿大留學還省很大 - 寶島 彰化二水經典新景點 親子滑步車公園啟用 - 寶島 台中逍遙音樂町29日起百組團隊登場 「告五人」將與樂迷見面 - 寶島 治極端氣候淹水 水利署在雲林借農田作臨時滯洪區 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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