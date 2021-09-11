85歲尤姓老婦人是退休老師，近期開始出現失智情形，平時都有外籍移工陪伴，然日前清晨，尤婦趁移工熟睡時獨自出門，心中惦記著要趕去學校教書，卻在住家附近迷路，熱心民眾發現後幫忙報警求助。員警透過人臉辨識系統平安送尤婦返家，對於其即便有了失智情形，仍是春風化雨為學子盡心竭力的心意，也深受感動。

台中市警第三分局勤工派出所獲報，南區復興路與德富路口有名老人疑似迷路需警協助，尤姓婦人告訴員警自己是鄰近學校的老師，早上要趕去學校教書卻不小心迷路了，時間快速過，焦急地拜託員警帶著她趕往學校，就怕耽誤了同學的學習。員警從其外表研判老婦人應該早已退休，便先耐心安撫她，並透過人臉辨識系統確認尤姓老婦人身分，輾轉聯繫上其住在新竹的女兒。

尤婦女兒說，母親過去確實是鄰近學校的老師，然而已退休許久，近來也發現母親開始有失智的情形，因其住在外縣市，平時都由外籍移工照顧母親，得知母親自行離家，自己遠水救不了近火也相當擔心。員警了解後請其寬心，直接帶著尤姓老婦人返回距離450公尺外的住家，在門口等待的移工也一臉擔心地說，阿嬤在她半夜睡覺的時候，自己開門出去了。獲知母親平安回家，尤婦女兒也向員警表達深切的感謝之情，尤姓婦人更說：「謝謝，麻煩你們了，我初期沒這麼嚴重的。」

警方提醒，若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上、衣服間縫上可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。亦籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。