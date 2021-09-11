考選部2021預備文官團-地方文官領航隊今舉行結訓典禮；考試院黃榮村院長致詞時表示，勉勵團員珍惜培訓經驗，設定人生目標，並與公職建立情感連結，未來通過國家公務人員考試後，始能以赤誠無私服務民眾，成為未來政府優秀的文官生力軍。

考選部2021預備文官團-地方文官領航隊8月25日起至9月11日舉行，今結訓典禮，除來自大學院校各系所19名團員外，有多位考試委員、基隆市林右昌市長、公務人員保障暨培訓委員會郝培芝主委等貴賓與會。

黃榮村致詞時表示，考選部辦理本活動提早培育優秀未來文官，讓團員透過機關參訪、訓練課程、公務機關實務研習、專題研討及專題競賽等內容，結合政府相關行政資源，提供團員深刻的文官體驗，探索地方治理實務，提升對公職職涯的興趣及加深文官志向，誠屬可貴。

由於這次有安排到基隆市實習，基隆市林右昌市長勉勵團員，職涯的選擇不在於外在環境及人事如何，而是儲備好自己的能力，力求做出最好的表現。

他並以領導基隆市政的經驗為例，強調只有跨局處間的協力合作推動政務，才能真正造福市民，藉此鼓勵團員培養跨領域的能力。

考選部許舒翔部長表示，期待今年參加預備文官團結訓的團員，未來能勇於創新，接受挑戰，積極努力，早日考取公職，加入文官團隊，實現為民服務的志向。基於本次活動辦理的成果，明年考慮擴大辦理預備文官團。