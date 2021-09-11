幼兒園群聚關聯圖，27人確診，20人感染Delta。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心宣布，新北幼兒園群聚案今（11日）仍無進一步擴大，維持27人確診，但感染Delta個案累計20人。居住在土城社區大樓的幼兒園老師（案16129）夫妻2人也都感染Delta，為何只有板橋社區需要清空？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳特別說明，這跟台大護理師疫調結果有關。

指揮中心指出，今天無新增本土案例，但有5例境外移入。最新基因定序結果顯示，除了北市松山區國中生（案16179）感染Alpha，包括裝潢工夫妻（案16168、案16171）、幼兒園奶奶（案16165）都是Delta，新北幼兒園群聚27人，目前已累計20人感染Delta。

有媒體好奇，同樣感染Delta的幼兒園老師夫妻（16128、16129），所住的土城社區為何沒有比照板橋社區大樓整棟清空，擴大篩檢處理？對此，指揮中心發言人莊人祥指出，差別在於板橋社區同棟有3戶、6人發生感染，土城社區只有1戶感染。指揮官陳時中也說明，陳時中表示，就像是醫院出現感染，病房出現1例是怎樣處理，2例驗整樓，3例就可能整棟全驗。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則解釋，如同莊副所述，並不是每次發現個案就要全棟篩檢，而是由於板橋某大樓發生多戶感染。出現第1例時本來沒打算特別處理，直到發現台大麻醉科護理師也是居住在同棟大樓後，才有後續處理，何況後來又發生第3戶感染。單一、多個案分別有不同處理模式。