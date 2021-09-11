一名女子嫁給醫師後，原以為婚後生活幸福美滿，但結婚9年來，老公時常替病人看病，無法抽出時間陪她，讓她內心感到寂寞，某次人妻外出搭乘公車，發現司機外型激似男星林志穎，竟紅杏出牆，發展為床伴關係，老公逐漸發現老婆舉止怪異，就偷看對方手機，赫然發現「想你」、「愛你」，後來在臥室裡錄到二人的床戰呻吟聲，最後兩人離婚收場。

呂文婉曾在《新聞挖挖哇》分享表示，這名人妻給醫師原以為能享受甜蜜生活，但事實並非如此，因為醫師老公常常忙著照料病患，導致她只能獨守空閨，某天搭乘公車意外發現司機是個高顏值帥哥，外型如同林志穎，留下「好帥、很陽光」印象，後來出門都故意等這班公車，俟熟識後趁機搭訕。

兩人相識後不久，開始產生曖昧情愫，醫師老公查覺妻子行為古怪，就偷偷看了對方手機，沒想到LINE通話紀錄中竟然發現「想你」、「愛你」等語句，氣得向老婆詢問，要求斬斷這段不倫戀。

人妻雖然答應，卻按捺不住心中慾火，持續與司機聯繫，並發展成床伴關係，老公不久後再次發現2人的親密照，因而在臥室內放置錄音筆，果真錄到老婆與司機開戰的激情聲，氣得一狀告上法院，同時訴請離婚。法院審理時，雖然妻子怪罪被老公冷落才出軌，不過法官還是判准2人離婚。