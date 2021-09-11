北市昨天開放75歲長者預約施打第二劑疫苗，卻出現有長者預約不到的狀況，雖已向中央再爭取2萬劑，仍供不應求。北市副市長蔡炳坤11日認為，有三成是外縣市的人預約，導致量能無法顧及台北市民，他承諾會幫長者造冊。

蔡炳坤於疫情記者會指出，中央預約系統第八期，由於75歲以上長者，以及18到22歲的民眾都要接種，北市開出11萬量能，但剛開出2個多小時全額滿，跟以往比起來有點不尋常，以往都是預估量的8成，應該滿穩定，沒想到這次在短時間就額滿。

蔡說，進一步瞭解，針對長者部分，各縣市開出的量能是有些差異，因預約沒有限制設籍北市，與中央表達後，中央緊急加開2萬多劑量，到今天中午又額滿，但已沒辦加開，畢竟是中央整體規劃。

蔡炳坤強調，要跟長者說抱歉，13萬劑都被預約，但北市會以造冊方式讓長者接種疫苗，稍晚幾天，不用太擔心。

蔡炳坤說明，在預約平台上，屬於台北市設籍的佔7成，另外3成都是非設籍北市，提出的量能無法完全照顧北市市民，要跟市民抱歉；目前需求量還差1萬5千劑，他強調市民願意接種，中央應盡力滿足，才是根本道理，務必請中央正視此問題。

他表示，北市疫苗接種第一劑59.1％，第二劑7.6％，以各縣市來講在最前面，但是要持續努力。