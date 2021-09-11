台視、MTV饒舌選秀節目《大嘻哈時代》持續掀起嘻哈熱潮，上集「導師命題創作賽（下）」本周二上線於YouTube首播後更直接竄升至發燒榜第1名。繼「導師命題創作賽」讓14強誕生後，本周迎來更刺激、緊張的全新賽制「我的NO.1 魔王降臨」挑戰賽。

魔王們大有來頭，不但是選手們的偶像，甚至也是導師的偶像。剃刀蔣更在比賽前就呼籲選手們：「先別想著怎麼超越魔王，因為基本上不太可能，但是你要相信自己，把自己做好。」希望能夠激發選手的潛能來超越自己、遇強則強，展現更好的一面。

這次的7強決定賽上半場，魔王們個個來勢洶洶，每組對決都精彩刺激，風格迥異的演出風格，讓評審難以抉擇，直呼過癮。魔王包括被導師形容為「對上他們就是對上3位1體的高手」的参劈，「流量擔當」的呂士軒以及身為高雄場海選評審的本格派饒舌歌手RPG、快嘴OG，曾參加《中國有嘻哈》的沈懿，以及曾和熊仔、八八男都Battle過的春艷等魔王都親臨現場。

身為魔王之一的Barry Chen，更是被導師稱為「現場演出之王」、「籤王」，令選手們不想對上的紅粉鍊人都直呼有點害怕。曾拿過金音獎的魔王小人更演唱了經典歌曲，讓熊仔說出：「聽了很感動，怕自己哭所以不敢看完表演。」《大嘻哈時代》每周六晚10點於MTV、台視及myVideo同步播出；此外，三立都會台、Line TV、Vidol與大嘻哈時代YouTube頻道也能看到精彩播出。