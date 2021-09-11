桃園市長鄭文燦11日表揚代表桃園出征的東京奧運選手，共發出538萬元獎勵金，他也和田徑鄭兆村（右起）、射擊田家榛、競技體操李智凱、跆拳道黃鈺仁和蘇柏亞自拍合影留念。（蔡依珍攝）

桃園市「110年桃園市推行體育有功人員及團體暨2020東京奧運隊職選手表揚典禮」。(蔡依珍攝)

桃園市府和桃園市世外桃源文教公益基金會共發出538萬元。(蔡依珍攝)

防疫考量，獎牌及獎盃未直接從市長鄭文燦手中傳遞，而是放在桌上由選手們領取。(蔡依珍攝)

市府特別頒贈獎座及「東奧英雄 桃園驕傲」個人公仔予所有參賽選手，帶給選手們特別的紀念，左為李智凱空中一字馬劈腿公仔。(蔡依珍攝)

在地特色觀光工廠郭元益糕餅博物館與市府合作，為桃園市奧運選手客製「2020東京奧運桃園英雄」餅乾禮盒。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦11日表揚代表出征東京奧運的8位桃園選手，並發出538萬元獎勵金，其中為中華代表隊摘下鞍馬銀牌的李智凱，可獲得225萬元，孝順的他不諱言近來父親身體不佳，希望以獎金幫忙分擔家計，自己則以全運會當下一個目標持續努力。

鄭文燦說，台灣代表隊68名選手出征東京奧運，共獲得2金4銀6銅的好成績，在全球奪牌榜上排名第34，寫下有史以來最好的成績，讓台灣在世界舞台大放異彩。

其中有8位選手來自桃園，競技體操李智凱在鞍馬個人決賽以高難度湯瑪士迴旋完美落地，奪得15.4分，拿下台灣體操史上第一面獎牌、銀牌；魏均珩在射箭男團過關斬將、奪得銀牌，周天成在羽球男單8強遇上大陸球王諶龍拿下第5名，田家榛則在射擊拿下第8名，成為她個人代表作。

鄭文燦也提到，田徑鄭兆村、跆拳道蘇柏亞和黃鈺仁、高爾夫李旻都是首度參加奧運，也在競賽場上展現永不放棄的拚搏精神，相信有了東奧經驗後，未來也將持續挑戰更好的成績。

鄭文燦說，市府也修正「桃園市大專校院以上優秀運動選手參加國際性體育競賽獎勵要點」，金牌200萬、銀牌150萬、銅牌100萬、第4名75萬、第5名50萬、第6名40萬、第7名30萬、第8名20萬，桃園市世外桃源文教公益基金會另外針對銀牌加碼75萬、其餘6位加發3萬，總計發出538萬元，他提到今年全國運動會即將在10月舉行，明年2021成都世界大學運動會及2022杭州亞洲運動會也將接續登場，期勉所有選手都能持續精進，努力爭取更高的榮譽。

市府也在東奧選手出征前送個人專屬名字的AirPods、返國居檢送運動筋膜槍和點心美食，11日也送上特製獎牌、專屬Q版英姿公仔和「桃園英雄餅乾禮盒」。

帶著銀牌親自出席頒獎典禮的李智凱看到自己空中一字馬劈腿的公仔直呼「有點意外」，讚很有個人特色、容易讓大家記住，他也提到目前已恢復正軌訓練，先以今年全運會當下一個目標，獎勵金希望能支援家計支出，至於「翻滾吧」有無續集，他笑言：「要看導演的意思！」