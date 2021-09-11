富邦悍將攜手富邦人壽在周末舉辦「將將好生活」主題周，賽前邀請到歌手吳汶芳開唱，她在看台高歌後來到場上擔任開球嘉賓，特別穿上自己生日的23號球衣，原本想要動作漂亮的開球，但上場太緊張就忘記，「真的很佩服球員，他們的心理素質真的非常強大。」

富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，今年更結合ESG，發揮綠色永續正向力，此次主題周以「環保」為主軸，富邦球員也換上環保材質的球衣，而吳汶芳在去年攜友自創品牌「無垃不作」，今天她也戴上自己手做的「易開罐拉環」耳環，她說：「希望透過這種方式，傳達給大家不要浪費。」

吳汶芳透露，因為自己是表演者，常需要配戴飾品，但若只戴1次覺得可惜，「剛好我有養貓，有時會餵牠們吃罐頭，就把拉環搜集下來，做些奇怪的東西，自己動手做也很有趣。」

這次是吳汶芳首度在棒球場開唱，她認為，能與球迷近距離互動，受到熱情球迷感染，感覺比一般演唱會更high。她帶來4首歌曲後來到場上進行開球，不過球投出後有點偏差，好在接球捕手順利接住。

「真的滿緊張的。」吳汶芳表示，練習時覺得自己的狀況還不錯，之前在家裡時也想說如果頭部好至少動作要漂亮，但上去後就完全忘記，只想著把球丟進捕手手套中，「真的很佩服球員，他們要非常專注在眼前那顆球，不要受外面聲音影響，他們的心理素質非常強大。」