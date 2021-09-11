桃園市11日與加拿大簽訂台加高中雙聯學制備忘錄。（蔡依珍攝）

桃園市11日與加拿大簽訂台加高中雙聯學制備忘錄。（蔡依珍攝）

桃園市11日與加拿大簽訂台加高中雙聯學制備忘錄。（蔡依珍攝）

桃園市11日與加拿大簽訂台加高中雙聯學制備忘錄。（蔡依珍攝）

桃園市11日與加拿大2省簽訂高中雙聯學制備忘錄，向高一新生廣發英雄令，本學期起透過周末實體課程、外加高二暑假到加拿大學習，通過評量就能取得台灣和加拿大高中雙文憑，桃園市長鄭文燦笑言相較高中就到加拿大留學費用「差很大」，希望成為2030雙語國家政策重要且美好的起點。

鄭文燦說，加拿大在英語教育、科技、人本與STEAM發展等方面，都是很好的教學典範，學生參加雙聯學制，不需負擔高中留學海外的高昂學費，但未來仍有更高的機會可申請國際一流大學，他也當場允諾補助教師鐘點費，減輕家長負擔。

教育局指出，台加雙聯學制有2種方案，加拿大薩克其萬省薩斯卡通市，在台修習2年線上加實體課程取得24學分，並於高二暑假赴薩省高中上課1個月，通過檢核後可獲2地畢業證書，費用約42萬；卑詩省第73學區則採「2＋1」，在台2年後，於高三赴卑詩省高中讀1年，就能取得卑詩省高中畢業證書，費用約95萬，因文憑美國也通用，對於有意赴美加攻讀大學的學生是一大利多。

教育局說，招生對象為全市公私立高中的高一生，因採全英語學習，必須通過英語檢核，本學期預計開設2至3班、約70至100位學生，將採跨校學習，不影響正常課程下，安排在周末等課餘時間上課，期許參加的學生在高三前達到雅思6.5、相當於全民英檢高級的目標。

薩省薩斯卡通市教育局長Francois Rivard透過視訊指出，取得的文憑，具有申請國際上任何一所大專院校的效力；卑詩省第73學區教育局代表Kristin Engleson也說，卑詩省在英語、數學及自然科學領域表現居加國第一，甘露市共有6所高中參與計畫，環境安全友善、人口多元，是國際學生就讀的首選。