台中港中聯油脂公司油脂廠11日淩晨發生火警。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中港中聯油脂公司油脂廠11日淩晨發生火警，現場疑脫殼集塵風管發生粉塵燃燒，台中港務消防隊獲報後馳援，搶救過程中，防風林分隊朱姓小隊長頭暈緊急送醫，起火原因正在釐清中。

台中港中聯油脂公司指出，11日淩晨2時許，脫殼集塵風管有燜燒味，在風車未停止狀況下打開檢視口檢查，空氣沿風管進入，引燃袋式集塵器，第一時間按流程啟動自衛消防編組進行初期滅火，並通報消防局，設備燜燒於4時50分獲控制。

中聯油脂公司表示，經初步盤查無人員損傷，設備計有脫殼集塵風管和袋式集塵器部分毀損，不影響貨品供應安全，出貨一切正常，將儘速清理現場，修復並完整檢測生產設備，確認環安衛無虞後回復正常生產，並將釐清責任，重新檢視相關作業流程，加強人員教育訓練和相關事件演練，以防止事件再發生。

台中港務消防隊獲報緊急馳援，抵達後發現為5層建築物，疑風管發生粉塵燃燒，火警現場為揚起的粉塵，初期找不到明火，後來在5樓濾塵器設備上方發現明火並撲滅，經偵測內部，尚有100多度仍呈現高溫，以兩條水線持續降溫，經撲滅後，初估現場損失約10萬元。

這起中聯油脂公司火警案，搶救過程中，防風林消防分隊朱姓小隊長身體不適，頭暈想吐，由救護車送往梧棲童綜合醫院急診留觀中，起火原因則待釐清中。