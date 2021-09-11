11天以來第二度！高雄鳳山大範圍路燈停電。（高市議員李雅靜提供）

11天以來第二度！高雄鳳山大範圍路燈停電。（高市議員李雅靜提供）

高雄市鳳山區1日晚間才剛發生大範圍路燈停電「失明」狀況，今（11）日晚間6時許，鳳山又見大規模路燈不亮，這是11天以來第二度路燈大範圍停電，令用路人得摸黑行駛，氣得怨聲載道。對此，台電表示，初查為路燈開關故障，已緊急派員搶修。

台電鳳山區處指出，今晚6時路燈系統開關投入，6時03分發現鳳山區大範圍路燈不亮，範圍約鳳林四路、鳳屏一路、中正路、光復路、澄清路、南京路、大明路、過埤路等路燈不亮情形。

台電在晚間6時50分派員巡查發現「鳳山＃20」桿上兩具路燈開關其中1具故障，已派員人進行緊急搶修中，事故原因查明中。造成民眾不便，台電深感抱歉。

高市議員李雅靜指出，鳳山區國光里、鳳東里、誠德里、中和里、興中里、協和里、國泰里等路燈又不亮了，已通報相關單位搶修中。她也呼籲，經過此區域的好友們，請注意安全。

至於9月1日鳳山路燈停電原因，台電查出是鳳山配電變電所出口處的路燈開關故障所致，經積極搶修後，當天晚間7時25分已恢復供電，而市府工務局養工處也派包商逐一檢視線路末端是否有其他狀況。