未達停課標準 桃園市宣布明日正常上班上課 19:362021/09/11 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市明日正常上班上課。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 璨樹颱風降為中度颱風，依舊對台灣構成威脅，桃園市政府晚間指出，依據中央氣象局發布璨樹颱風警報及風雨預測資料，桃園市明（9／12）日未達停止上班及停止上課標準，明（9／12）日正常上班、正常上課。 風雨達標準 台東縣宣布明天停止上班上課 風雨漸增 屏縣府宣布六鄉鎮晚間停班停課 #桃園市 #璨樹 #颱風 #停班課 #上課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《不斷更新》屏東6鄉鎮今晚停班課 全台停班課一覽 13:432021/09/11 生活 璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動 12:202021/09/11 生活 不斷更新》璨樹發威 台東縣明天停班停課 17:292021/09/11 生活 璨樹暴風圈籠罩 東勢林管處轄下大雪山、八仙山12日休園 13:152021/09/11 生活 璨樹來襲要注意 3星座容易在颱風天破財 13:072021/09/11 運勢 影》璨樹橫掃菲律賓影片曝光 風吹路樹倒 豪雨灌入 海水倒灌 10:092021/09/11 國際 璨樹颱風來襲 十分瀑布公園12日起閉園 13:262021/09/11 生活 璨樹風雨漸增明日是否停班課？宜蘭縣晚間10點宣布 17:452021/09/11 生活 璨樹颱風逼近 新北水門晚上9時關閉 12:322021/09/11 生活 璨樹颱風要來了！奧萬大森林遊樂區下午起預警性休園 17:352021/09/11 生活 璨樹來襲 守住護國神山群 竹科管理局成立應變中心 11:472021/09/11 生活 生活熱門新聞 不斷更新》颱風假飛了 4縣市宣布12日正常上班上課 - 生活 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 璨樹最新風力預報出爐 這4縣市已達颱風假標準 - 生活 同樣染Delta 幼兒園老師社區卻沒清空 張上淳曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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