璨樹颱風降為中度颱風，依舊對台灣構成威脅，桃園市政府晚間指出，依據中央氣象局發布璨樹颱風警報及風雨預測資料，桃園市明（9／12）日未達停止上班及停止上課標準，明（9／12）日正常上班、正常上課。

風雨達標準 台東縣宣布明天停止上班上課
風雨漸增 屏縣府宣布六鄉鎮晚間停班停課
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