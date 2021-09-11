台灣「換肝之父」、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆11日在高雄舉辦傳記「LIVE ＆FOREVER」簽書會，感性分享行醫37年、換肝2000例與愛種樹的心路歷程。前總統陳水扁也現身，感謝陳肇隆的救命之恩。

陳肇隆迄今累積2000例換肝成功案例，更創下「5年存活率93％」的超高紀錄。現年70歲的他將行醫心得編纂成「LIVE ＆FOREVER」個人微傳記，傳遞「無私、超越、傳承」三大人生哲學。

去年5月，陳肇隆才替大甲鎮瀾宮董事長顏清標換肝，高超醫術再度引發話題。日本漫畫《閃耀吧！手術刀》、小說《孤高的手術刀》故事背景更以他為藍圖，熱潮甚至拓展至電影與日劇。

簽書會現場嘉賓雲集，前總統陳水扁也現身貴賓室，透過麥克風傳遞祝賀及感謝之意。陳水扁表示，陳肇隆為他籌組長庚醫療小組，長期受照顧，讓他能健康的活到現在，陳肇隆是他的救命恩人。

除了換肝，陳肇隆熱衷植樹也為人津津樂道。從種樹找到人生另一種熱情的他，身先士卒在高雄長庚周邊空地種植近萬顆的樹苗，也鼓勵同仁種樹並親手照顧，三年後就立牌紀錄個人植樹故事，藉此凝聚機構的參與感和向心力。

除此之外，陳肇隆更在鳥松區買地種樹，迄今已培育近三萬棵樹苗。陳肇隆強調，植肝是拯救生命，種樹則是護大地，兩者都是一種傳承的使命。

陳肇隆創下諸多全球肝臟移植紀錄後，仍不斷尋求突破、精進，也不斷與國內外醫師、醫學中心分享肝臟移植技術及心得。陳肇隆表示，台灣醫療能有今天，也是過去有機會到歐美學習之故。如今有能力幫助別人、讓別人學習，就要好好回饋國際社會。