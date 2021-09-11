全球航運運輸需求大增，長榮海運第一艘2.4萬TEU級超大型貨櫃輪「長範輪（Ever Ace）」加入營運，投入長榮遠東至歐洲航線，日前有網友分享一段影片，長範輪在前往德國漢堡港途中，岸邊突響起中華民國國歌歡迎。貼文一出後，台灣網友感動萬分，直呼「如同聽奧運金牌選手郭婞純得獎時，聽到國旗歌旋律同樣的感動」。

1名網友在臉書社團「李船長筆記」發布一段在岸邊拍攝長範輪航行的影片，只見長範輪行駛於易北河前往德國漢堡港的途中，在長範輪鳴笛致意過後，岸邊突然廣播放送起長達約1分多鐘的中華民國國歌。

影片曝光後，許多網友看了都感動不已，「感動到哭了」、「感動到起雞皮疙瘩」、「竟然感動到雞皮疙瘩耶」、「竟然可以在國外聽到國歌」、「太讚了」，更有網友形容，就像舉重選手郭婞淳獲得奧運金牌時，聽到國旗歌旋律一樣有著相同的感動。

事實上，有1名內行網友指出，這其實是德國漢堡的「首航禮」，各航商的旗艦首航行經時，都會比照辦理，還補充先前陽明的大船也同樣有此待遇。

長範輪長400公尺，船寬61.5公尺，甲板相當於四座足球場大小，載重噸約22.5萬噸，可裝載23992 TEU（20呎標準貨櫃），航行速度可達22.6 節，堪稱移動式的海上大型貨倉。