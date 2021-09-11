新竹市長林智堅即將屆滿，日前他拋出大新竹合併議題，引起各界關注和討論。對此，前民進黨立委郭正亮直言，本來有人想評估林智堅到桃園的可能，但民調一直起不來，而如果林要入閣也沒有合適的位置，所以才會扯到這個奇怪的議題，他認為此事毫無邏輯，並質疑為何在蔡英文總統的第一個任期不提，要等林智堅沒地方去來才提？

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，「簡單講就林智堅沒地方去」，本來有人試圖評估桃園的可能性，但民調一直起不來，內閣也找不到他適合的位置，才會扯到這種奇怪的議題，如果人口有125萬還沒話說，還要降人口門檻，「要不要降一下，降到89萬好不好，因為嘉義縣加嘉義市就接近80萬」。

郭正亮指出，上次彰化想升格就被拒絕，內政部還是有權利核不核准，所以變成要自己講理由，「因為新竹縣是科學園區，所以就可以？是這種邏輯嗎？」，嘉義縣在也要設科學園區，那我們把標準降到80萬，讓嘉義縣市也合併算了，這毫無邏輯。

郭正亮直言，台灣有6都，本身就是一個亂七八糟的設計，全世界哪有人這樣設計的，那麼小的地方，有南北2都再加個台中，了不起就這樣，為什麼有桃園呢？當初的設計就招來一堆批評，現在還要這樣繼續搞，搞到最後講白了就是為了林智堅設計的，所有的人都朝這個邏輯在思考，不管再怎麼拗，如果早就想到這麼遠大，為了新竹、竹科的未來，那應該在執政時立刻提出。

郭正亮質疑，為什麼蔡英文第一任不提呢？科學園區的發展對台灣的未來多重要，如果認為要就近形成一個大的直轄市和科學園區互動，蔡英文應該在第一任就提，一直等到林智堅沒地方去才提，這太明顯了。