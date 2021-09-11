猶記得國內知名理財節目主持人夏韻芬曾經毫不客氣地提醒年輕人：「沒存到20萬元，憑什麼買iPhone？」比起物質，她認為，年輕人更需要做的是存錢，「就算你現在是25K沒有關係，等你慢慢自我增值到30K、40K、50K……，賺錢的能力增加了，可以存下來的錢自然也變多了。」日前她接受媒體專訪時並語重心長地表示，隨著現代人壽命愈來愈長，意味著要替退休生活準備的資金也會跟著增加，「想要安穩退休，不能光靠勞保年金和勞工退休金，準備退休金要有『抽屜』的概念，同時也要小心防範晚年財務4大風險。」

夏韻芬就用她自創的「3個抽屜」退休理財心法，打算把自己寵到老，以下跟著小花平台一起看看她是怎麼做的？

退休金要多少才夠？「最重要讓自己有安全感！」

夏韻芬指出，每個人對於退休的定義各不相同，什麼樣的生活狀態才稱得上是退休？其實沒有標準答案！她認為，退休要有一定程度財務上的「自由度」，這種「自由度」很難用確切的數字像是1000萬元或是2000萬元去定義，最重要的是這個數字要讓自己有足夠的「安全感」！

退休對於夏韻芬來說，是在人生中做了一次「轉場」的動作，事實上她是「被迫」退休的，「因為一場嚴重的車禍，造成我的大腿骨骨折，導致原先的電視台工作和演講邀約銳減，因為自從那次車禍受傷後，我連站都站不起來，根本也無法負荷過去龐大的工作量。」

然而，其實夏韻芬與一般人一樣，對於個人退休生活充滿著期待與憧憬，幻想自己可以過著四處遊山玩水、環遊世界，還能睡覺睡到自然醒的自在生活，可惜事與願違，她在步入「退休」的過程中，內心卻滿是煎熬與痛苦……。

面對無法預期的意外風險，夏韻芬轉換思考的角度，接受現實、接受現在的自己，讓生活與工作維持著一種有點黏又不會太黏的「半退休」狀態，其中的1／3在工作；1／3做自己喜歡做的事情，像是繪畫、學瑜珈、重量訓練等；另外還有1／3則積極投入公益事業以創造自我價值。