疫情期間演藝圈好事頻傳，自藝人小甜甜喜獲愛女「米苔目」後，日前老虎牙子董娘劉伊心除了有兩歲的大女兒牙子，近期更喜獲麟兒，一家四口湊成圓滿「好」字。劉伊心笑說，弟弟生日剛好跟老公虎哥同一天，要幫爸爸「如虎添翼」，所以就取名為「子翼」，而她最近也在臉書分享自己產後的親子互動時刻，引起眾多網友討論。

自從弟弟出生以來，雙寶媽咪劉伊心擔心姊姊牙子會吃醋，日前與牙子玩貼紙，獎勵是親親，讓老公在旁看了好吃醋，而產後恢復迅速的劉伊心也大方分享自己坐月子的秘訣。劉伊心表示，這次老公不但大手筆包下月子中心2大房，在網路上也搜尋如何做「100分的月子」。

經演藝圈友人介紹後認識「坐月子專家」章卉茹老師，幫助她產後能夠恢復好狀態，早日讓工作狂重回職場。專家指出：「坐月子就是做內臟，所以需要分三階段來做食補才會有好的效果，而且每個產婦的體質都不同。」劉伊心表示自己現在的狀態真的非常好，也因為成為雙寶媽咪後更珍惜與兩個孩子的相處時間，甚至開玩笑就讓老公吃醋吧。