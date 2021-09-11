這款惡老闆！經營太陽能鋼構組裝外包工程的男子詹祐承、黃佳緯，以預借薪資未償還為由，強行拘禁林姓員工與羅姓少年，期間不但餵食他們狗飼料，還逼迫吃狗屎、狗尿，更將林男等當成BB彈箭靶、電擊凌虐，台中高分院考量兩人家庭狀況及犯後態度，依殺人未遂等罪分別判詹11年10月、黃8年8月刑期。

判決指出，林姓男子、羅姓少年分別從2018年3月、2019年10月起，陸續受雇於詹、黃經營的組裝工程公司，且他們與詹、羅都同住在詹男的李姓同居女友彰化住處，且從該公司2019年10月取得桃園一家鋼鐵公司的外包工作後，4人便一同暫住在黃男承租的桃園一處套房內。

料想不到的是，從2020年農曆年後開始，詹男、黃男與李女便以林男、羅姓少年曾經向公司預支薪資，卻都還沒償還為理由，揚言兩人若任意離去、就要對他們的家人不利，藉以逼迫兩人在李女彰化住處從事打掃、煮泡麵、餵狗等勞務，且林、羅若表達不滿，就會遭詹男等3人以徒手或球棒等器具毆打。

判決指出，去年農曆年後至3月底前，詹、黃還曾2度將林、羅拘禁在彰化住處的三樓廁所或一樓倉庫內，每次時間約1到3天，在拘禁期間只提供生水、狗飼料讓林、羅食用，甚至曾經逼迫他們吃狗屎、狗尿，還以剃狗毛刀剃除他們的頭髮。

誇張的是，去年3月下旬的一天，詹、黃兩人更以鐵鍊、束帶將林、羅綁在椅子上，再各持空氣槍、以BB彈射擊兩人的胸、腹及手、腳等部位，導致林、羅全身傷痕累累；隔幾天後，詹、黃又以同樣手法，拿電擊棒電擊林、羅的手、腳等部位，導致羅姓少年右腳2至4趾壞疽截肢、右手中指電擊傷，林男則左手及右腳皮膚壞死、右腳第2趾壞疽截肢併骨髓炎。

林、羅遭電擊後，詹男又要求羅姓少年以手機向友人借款，機警的羅立即透過社群軟體臉書向蔡姓友人求救，經蔡姓友人偕同羅母報案並將林、羅救出，當時詹、黃還刻意將兩人藏匿起來，所幸後來仍遭警方發現，當時林、羅已相當虛弱，被送醫救治。

羅姓少年指控老闆虐待，他說，當時說好每月薪資為2萬9000元，但老闆說要扣掉房租、水電等費用，實際上只拿到3、4000元。詹男則辯稱，剛開始有給林、羅薪水，但因他們吃、住都在其女友住處，不但積欠房租、水電及伙食等費用，且偷竊金錢，才會扣掉這些款項。

法官認為，詹、黃與被害人是雇傭關係，且林男更在該公司擔任學徒兼員工長達3年，詹、黃卻不珍惜雙方間的工作情誼，還拘禁、凌虐員工，甚至導致他們遭受截肢的永久性傷害，造成林、羅心理無法抹滅的傷害，考量黃男已與被害人和解、依殺人未遂罪判8年8月，未和解的詹男則遭判刑11年10月。可上訴。