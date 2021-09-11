璨樹颱風來襲，依據中央氣象局預報資料顯示，台南市9月12日風力雨量預測未達停班課標準，台南市政府晚間近8點宣布，明(12)日照常上班、照常上課。

未達停課標準 桃園市宣布明日正常上班上課
嘉市授權補習班 可預防性停課
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