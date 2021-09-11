《空軍雜誌》（Air Force Magazine）10日報導，在2001年9月11日恐怖攻擊發生時，由於時間過於緊急，緊急起飛守衛華盛頓特區空域的第一批空軍國民兵戰機並未攜帶武裝，飛官回憶，她當時已下定決心，準備撞向被挾持的客機，確保華府民眾的安全。

當時於哥倫比亞特區國民兵（District of Columbia National Guard）第121戰機中隊擔任中隊訓練官的潘尼（Heather Penney）中尉告訴《空軍雜誌》，該中隊9月9日才結束於內華達州舉行的紅旗（Red Flag）軍演任務，9月11日是收假的第一天。

當軍官們在馬里蘭州安德魯空軍基地（Andrews AFB）會議室中開會時，有人稍微打開會議室的門，從門縫中告訴她們一架飛機撞上了世貿中心。所有人抬頭望向窗外，發現外頭是大好天氣，「要不是有人的儀錶壞了，不然就是哈德遜河上的觀光小飛機犯了大錯」。但不久後，一名士官直接甩開大門，告訴所有人有另一架飛機撞上世貿中心：「這是故意的。」

聯隊指揮官沃利（David Wherley Jr.）准將立即開始向上級尋求進行緊急空中戰鬥巡邏（CAP）任務的授權，潘尼則和擔任長機的塞瑟維爾（Marc Sasseville）少校在命令下達後緊急駕駛F-16戰機起飛，但由於準備時間不足，戰機上只帶了200發20公厘機砲的訓練彈藥。

兩人進行簡短的討論，認為若要擊落被挾持的大型客機，只能直接「撞上去」。塞瑟維爾稱他將撞向客機駕駛艙，潘尼則回憶起其父參與客機事故調查的經驗，決定瞄準機尾，相信這將最大程度減輕地面民眾受波及的風險；但無論如何，「這可能將是一次單程任務」。

潘尼表示，華府上空的交通一般十分繁雜，但當天安靜到「近乎超現實」。她們稍後接獲任務，前去尋找一架據信瞄準華府的客機，但最終一無所獲，因為聯合航空93號班機上的乘客奮起反抗，迫使該機提前於賓夕凡尼亞州墜毀。潘尼強調，這些乘客才是該行動中的真正英雄，「他們真的十分勇敢」。