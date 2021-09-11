未達停班課標準 屏東宣布12日正常上班上課 20:112021/09/11 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣府宣布，屏東縣12日正常上班上課。（林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局預測資料，屏東縣12日未達停班停課標準，屏東縣政府宣布明日正常上班、正常上課。 風雨漸增 屏縣府宣布六鄉鎮晚間停班停課 因應中秋返鄉潮 台南提供雙北、桃園返鄉者索取免費快篩 #屏東縣 #12日 #屏縣府 #正常上班上課 #颱風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 風雨達標準 台東縣宣布明天停止上班上課 18:492021/09/11 生活 不斷更新》颱風假就看北北基！10縣市宣布12日正常上班上課 17:292021/09/11 生活 暴風雨前的寧靜 宜蘭地區積極備戰防颱 13:052021/09/11 生活 BELLAVITA 12周年慶 百萬會員送行李箱或侯布雄套餐 13:532021/09/11 生活 未達停課標準 桃園市宣布明日正常上班上課 19:362021/09/11 生活 松山某國中904人採檢全陰性 柯文哲：周一回去上課 16:252021/09/11 生活 璨樹暴風圈籠罩 東勢林管處轄下大雪山、八仙山12日休園 13:152021/09/11 生活 解聘工會理事長勞動部裁決無效 屏基將提行政救濟 16:332021/09/11 生活 粉塵燃燒！台中港中聯油脂廠11日凌晨起火 消防員頭暈送醫 19:442021/09/11 社會 台東今停班課 新北2學校今天下午也停課 10:192021/09/11 生活 璨樹颱風12日影響最大 航空公司公布航班異動 12:202021/09/11 生活 生活熱門新聞 桃園復興區宣布停班停課！全台22縣市12日上班上課一覽 - 生活 釣客誤觸高壓電 全身焦黑坐地待援 畫面太揪心 - 生活 東半部強風豪雨 明暴風圈北上 2地雨勢最劇 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 躲越戰隱居叢林41年不知有女人 他重返人間8年癌逝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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