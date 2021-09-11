911恐怖攻擊事件已屆20年，美國正式撤軍宣告多年阿富汗正式結束，塔利班政權建立新政府，開啟了全新歷史新頁。在911事件發生當下，不少人僅能在電視面前，瞠目結舌的觀看這令人心碎的一幕。回顧當日，在美國航空11號班機上執勤的華裔空姊鄧月薇（Betty Ann Ong）撥出第一通示警電話的事蹟也再度成為討論焦點。雖無法阻止班機撞上世貿中心大樓，但她在電話中的冷靜表現也再度為人稱許，被封「民族英雄」。

911事件中，恐怖組織共挾持4架飛機，包含美國航空11號班機、聯合航空175號班機、美國航空77號班機、聯合航空93號班機。據悉，空姊鄧月薇服務的班機就是美國航空11號班機。當天在該班機起飛後不久，便有5名恐怖份子闖入駕駛艙，強迫飛機轉向紐約（原本計畫從波士頓飛往洛杉磯）。當年45歲的鄧月薇已在美國航空服務14年，憑藉著她多年的經驗，本能的撥打美國航空訂票中心的電話，通報班機疑似遭到挾持的求救訊息。根據相關報導，鄧月薇是首位通報當局有關911恐怖攻擊事件的人。

9/11 HERO.



These are pictures Betty Ann Ong’s brother shared with me.



Harry Ong Jr. was so proud of his sister for pursuing her career as a flight attendant and her heroism on 9/11.



Harry cried during our interview & told me he wished he was on that plane to protect her. pic.twitter.com/wxyiV80mgW — Maria Cid Medina (@MariaKPIX) September 11 2021

《CBS》報導指出，鄧月薇是想要為自己與姐姐將前往夏威夷的旅行多賺一點旅費，才會在該班機中執勤。也正是因此原因，她沒有被安排在頭等艙、商務艙服勤(劫機者所在位置)，因此她能擁有25分鐘的時間來匯報遭劫機的情況。

在通報電話中，可以聽見在危急情況下，鄧月薇仍舊保持冷靜的說「我是鄧月薇，是11號航班的3號(空服員)，駕駛艙現在沒有人回應，有人在商務艙被捅傷、我想有人噴了催淚瓦斯(Mace)，我們沒有辦法呼吸了，我不知道實際的狀況，但我想我們被劫機了。」在電話一端不斷重複問題的情況下，鄧月薇仍保持冷靜的重複機上發生的事情，隨後在引導下她與同事Madeline Sweeney提供了更多與劫機者相關的資訊。

2004年911委員會也公開了鄧月薇與地面人員通話的4分鐘紀錄，還稱呼她為「民族英雄」。該委員會的主席表示鄧月薇的「責任感、勇氣、無私和愛」可能挽救了無數人條生命。911事件後一個月後，美國航空營運人員Nydia Gonzalez也告知她的家人，他就是最後一位與她通話的人，並分享鄧月薇在整個通話過程都十分專業與冷靜，家人應該為她驕傲。

不幸的是，美國航空11號航班是在911事件中首架撞上建築物（世貿中心北塔）的班機，她雖英勇通報，但也在撞擊中喪生。據了解機上81名乘客和11名機組人員全數罹難。

在接受CBS訪問之時，鄧月薇的哥哥Ong Jr.更分享她在電話中邀請人們可以為我們禱告(pray for us all)，而不僅是為她一人禱告。表達了她對於機組員與乘客的關心。

鄧月薇的哥哥Ong Jr.分享，鄧月薇是家中四位弟兄姊妹中年紀最小的，他們是在並不富裕的家庭中長大，而擔任空姐的職位能讓他小時候能到各處旅行的夢想被實現。她相當熱愛空姐的工作。

Ong Jr.指出他常在想為什麼天空上有近6000架飛機在飛行，偏偏就是他妹妹會身在被挾持的飛機中。而人們常常鼓勵他要往前看，但真的很難走得下去。他們的家人都非常想念鄧月薇，而且父親直到2007年過世之際，都在等候鄧月薇回到家裡的那一刻。對於她的家人來說，2011年9月11日後的每一日，都是煎熬的日子。

在911事件發生後不久，美國聯邦航空總署(FAA)隨即下令所有民用飛機停飛，飛行中的飛機也需要立即降落（在此之前已有三架飛機分別撞上世貿中心北塔、南塔以及五角大廈）。相信鄧月薇所撥出的示警電話，在過程中發揮了關鍵果效。