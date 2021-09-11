今天是美國911恐怖攻擊事件20週年，審判恐怖分子的法律程序仍陷入僵局。日前庭審在暫停18個月後再次重啟，家屬希望盡快聽到判決結果，正義能夠到來。

柏利（Elizabeth Berry）的消防員胞弟在911攻擊中殉職，她向法新社表示，對9年來審判凶手沒有結果感到沮喪，但仍對最終的正義抱有希望。

攻擊事件20週年之際，柏利正在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的美國海軍基地，美國正在此預審911攻擊事件的策劃首腦穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）及其他5人。

在因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延宕18個月後，聽審於7日再度重啟。

柏利昨天向記者表示，在20週年這一天，她想不到更好的地方來紀念曾擔任消防隊長的弟弟柏克（Billy Burke）。

2001年9月11日，兼職救生員的柏克接獲命令支援紐約世貿大樓。當柏克和隊員已上到北塔27樓時，聽聞南塔已倒塌。

柏克下令隊員撤退，但自己卻留下幫助一位試圖逃離現場的癱患男子和他的朋友。3人最後一起喪命。

柏利定期來到關達那摩軍事法庭，而聽審卻仍卡在預審階段。她說：「我想看到判決。這是20年前發生的事。它對我和我的家人，以及超過3000人的家庭都造成深遠影響。」

柏利說：「我感到沮喪，尤其是受害者家屬臨終前都等不到案件判決結果。20週年之際，我就想在這裡，因為我們再次進入預審，但願事情能確實有所進展。」

辯護律師試圖推翻檢方訴訟，宣稱被告2002到2006年遭到美國中央情報局（CIA）拘留期間被嚴刑拷問，證據有瑕疵。

柏利的丈夫保羅‧柏利（Paul Berry）是律師，最近退休，他認為法庭給予被告的權利與正當法律程序，比他看過的其他刑事案件還要多。

他說：「不管這個國家用什麼方式來取得資訊以讓事件不再發生，無論方式是對是錯，永遠都會是辯論焦點。恐怖子謀殺我們家庭成員的手段必須水落石出，全世界必須看見政府鉅細靡遺加以揭發。」