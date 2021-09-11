手機的導航功能為許多駕駛的一大福音，一改早期紙上地圖的不便，許多機車族會將手機架在龍頭上，但蘋果（Apple）近日發布一篇文件指出，高頻率的震動可能會導致手機的拍照、錄影功能受損，iPhone 6 Plus以上的機型都可能受影響，因此建議用戶不要將手機架設在機車手把上，因為傳遞震動將會很強烈。

《macrumors》報導，iPhone部分機型配有OIS光學防手震和閉迴路自動對焦系統，使用戶在意外晃動的情況下，降低影像的模糊程度，但蘋果建議用戶不要將iPhone放置在機車的底盤或手把附近上，傳遞的振頻可能會導致iPhone的攝影、照相功能受損。

由於放置在機車手把上，傳遞的振幅會很強烈，但在一般機車的振幅相對較小，但蘋果表示，若用戶將iPhone架設於一般機車或電動車上，還是建議用戶加裝「減震支架」，不過還是最好還是避免長時間使用。

蘋果指出，從iPhone 7起的所有型號，以及iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus等機型，都具有OIS和閉迴路自動對焦系統。