莫允雯和吳念軒拍親熱戲。三立提供

兩人的床戲有想像空間。三立提供

莫允雯、吳念軒在台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》拍約會戲，她大膽跨坐在吳念軒身上，大秀性感曲線。為了這場床戲，吳念軒跟著林禹和鄭暐達勤去健身房，但對於露身材還是沒自信，開玩笑說：「看到他們的身材，都怕我露了會影響收視率。」

吳念軒透露，當下看到劇本時沒想這麼多，正式開拍時雖不緊張，但要邊記動作、邊記走位，總共拍了10幾次，有次不小心摸到衣服裡，嚇得他馬上將手抽出來再繼續演。

他大讚莫允雯大方不扭捏，不過拍攝前一天莫允雯剛好上健身房，導致拍攝當天雙腿肌肉緊繃，身體無法延展，莫允雯腿一張，跨坐在吳念軒身上就開始痛得哇哇大叫，讓吳念軒笑說：「不知道我們在拍戲的人還以為妳怎麼了。」

2人歷經8個月相處，已有十足的默契與信任，在拍攝床戲前也和導演做了許多討論，因此很放心地交給彼此，莫允雯透露自己沒有做太多準備，但有貼心的去刷牙。

莫允雯認為除了展現激情外，更多的是表達對彼此心靈的確認，笑說：「我們沒有要跟林禹、鄭暐達比哪對激烈，我們的賣點是除了激情外還有更多的愛情，接吻的方式帶有節奏感，忽快忽慢，才會有激情又浪漫的感覺。」