味全龍隊三壘手吳東融10日先因自己守備失誤，讓富邦悍將追平，延長賽他上演「道歉野球」，美技守備擋下葉竹軒可能形成的再見安打球，「失誤後就希望能夠彌補，有機會時能幫助球隊贏球。」

吳東融過去在中信兄弟時期多以二、游為主，來到龍隊後除了一壘外，內野其他位置都需要守，近期龍隊原本的三壘手劉基鴻狀況不佳下二軍，吳東融也分擔扛起三壘防區。

總教練葉君璋談到吳東融的守備，他認為吳東融守備一直以來都算穩定，「但有時看他的個性好像不是很放得開，如果他可以把心放再開一點，表現會更好。」

吳東融認為，守三壘跟守二壘、游擊的感覺有很大的不同，「三壘由於打出來的球速度更快，可能只是個反應，所以專注度要更高一點，讓身體能夠反應這東西，所以這在平常練習時就要先準備好。」

吳東融坦言，一開始接到三壘任務坦言不熟悉，「但我覺得就是要突破，因為球隊需要你不會是只有現在這樣，可能會需要其他部分，就盡量去滿足球隊的需要，才能在這裡繼續生存。」

不過昨天吳東融在7局下發生守備失誤，讓富邦追平比分，也讓王維中的勝投飛走，雙方2比2進入延長賽，10局下首棒打者高國麟就敲出三壘安打，在1出局時，吳東融美技擋下葉竹軒可能形成的安打球，將功折罪。

「失誤後就希望能彌補剛剛沒擋下來的那球，希望有機會能幫助球隊贏球。」吳東融希望自己在三壘守備這部分持續精進，「會問偉哥（陳志偉）、男哥（林宗男）、高須（洋介）、（張）泰山等人，有時候遇到和哥（陳江和）也會問他守備上的東西。」