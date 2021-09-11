許多人租房子的經驗不夠，最後可能中了房仲或房東圈套，被當盤子荷包大失血。一名女網友在西門租了一間7坪套房，月租15500元，加上房仲費、電費等等，讓她荷包大失血，後來發現中了房仲的圈套，而且是跟「二房東」接洽，讓她氣得直呼「被當盤子削了」。

原PO在Dcard分享自己的慘痛租屋經驗，表示當初為了想趕快找到房子，就找房仲幫忙找房，沒想到房仲設下很多陷阱，包括看房當天故意安排很多組，讓你覺得好像很搶手，讓原PO急著下訂，結果租房子「遠不如預期」，讓她越住越不爽。

原PO說，她1個禮拜只住4天，2個月電費高達3600元，而且住進去後才發現，衣櫃後面藏了一個雙門冰箱，還發現與她接洽的人是二房東，讓她不甘願喊「兩個月電費3600+房仲8000+房租15500，我整個要噴飛囉」。

原PO最後以自身經驗給其他找房子的人3個忠告，1、如果有冰箱沒有用記得拔掉，2、看房子不不要被話術騙到、3、不要找房仲，仲介費真的貴的嚇人。

網友到貼文紛紛回應「搬過幾次家，唯一不變的是絕不找仲介」、「較新的一級省電變頻冷氣vs老舊的定頻冷氣，如果同樣是天天開、都開蠻長的時間，兩者消耗的度數可是差很大喔」、「在外租屋真的要慎選」。