蘭嶼500多戶停電 島上風狂雨大暫時無法修復 20:362021/09/11 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 璨樹颱風撲台。(圖/中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 璨樹颱風直撲蘭嶼，已造成紅頭村500多戶停電，台電表示，目前島上風狂雨大，暫時還無法前往修復。 另外，鹿野、延平均已恢復供電。 防颱優先 宜蘭縣社區篩檢及疫苗接種暫時喊停 中小型銀行穩健成長 上海銀前八月營收 同期次高 #500 #戶停電 #暫時 #無法 #修復 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 未承認同婚國家外籍人士無法與國人在台結婚 內政部：已提修法 12:432021/09/11 政治 金管會研議「不得為零」暫不調整 壽險續年度佣金方案 初拍定 04:102021/09/11 金融．稅務 30歲無業男甫出獄又行騙 檢：入監也無法改正 建請強制工作 11:322021/09/11 社會 「513、517大停電」檢討報告出爐 經濟部列22事項應改善 17:582021/09/11 財經 漁船進港避風 果農搶收套袋 04:102021/09/11 生活新聞 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 12:042021/09/10 生活 時論廣場》習拜通話 中美重返分歧管控還是預告衝突（楊永明） 18:482021/09/11 時論廣場 陸港觀盤－恒指維持區間震盪 25,600點有撐 04:102021/09/11 全球財經 璨樹逼近 花蓮11日晚間停班停課 全縣2300人預防性撤離 17:172021/09/11 生活 店家憂新疫波 衝擊萬里蟹買氣 04:102021/09/11 生活新聞 在野黨：五倍券改發現金 柯建銘：已送審無法換 04:102021/09/11 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園復興區宣布停班停課！全台22縣市12日上班上課一覽 - 生活 釣客誤觸高壓電 全身焦黑坐地待援 畫面太揪心 - 生活 東半部強風豪雨 明暴風圈北上 2地雨勢最劇 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 躲越戰隱居叢林41年不知有女人 他重返人間8年癌逝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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