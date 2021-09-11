前藍委顏寬恒日前宣布投入罷免台中立委陳柏惟的志工行列，並在臉書發長文批陳柏惟令台中第二選區選民失望，升高此場罷免戰火。國際事務專家賴岳謙指出，藍綠在台中勢均力敵，但國民黨籍的市長盧秀燕施政表現良好，加上民眾開始懷念過去顏家對地方的照顧等因素，民進黨評估後認為不能介入，因為若介入且失敗，恐怕會衝擊2022和2024的選情。

賴岳謙10日在中天政論節目《大新聞大報卦》中表示，在這一次很清楚看到為什麼民進黨不出手，因為民進黨的基本盤在高雄，對於高雄市議員黃捷可以出手，反觀桃園雖然是鄭文燦當家，但基本盤還掌握在藍營手中，對罷免案民進黨就不敢出手了；在台中則是一半一半，以目前來說，盧秀燕執政很好，台中人對盧秀燕滿意度增加，台中人開始回想到顏家對地方上的照顧。

賴岳謙指出，有一些年輕人不在家鄉，不知道原來地方照顧那麼重要，等到陳柏惟上任後，發現他不能用更大的格局看台灣，不斷暴露出缺點，且也不在乎台灣、台中的發展，更不在乎海線的生活水平，於是他們態度在轉變了，這就是為什麼陳柏惟會那麼著急。

賴岳謙認為，民進黨已經評估覺得不能介入，如果介入了，這一敗就不得了，這一敗明年就會大敗，明年大敗會衝擊2024，因此拋棄陳柏惟這個選項，看起來民進黨是應該下決心了，只是還會再裝一下。