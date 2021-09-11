北北基11日晚間8時取得共識，宣布依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，12日已達停止上班及上課標準，宜蘭、花蓮縣也陸續宣布明停班課。北市府表示，北市下午2時進入璨樹颱風陸上警戒區域範圍，北市災害應變中心於下午5時提升為一級開設，預估北市降雨熱區為文山、南港和陽明山區。

台北市長柯文哲今日晚間6時50芬先前往文山區公所，視察區應變中心整備情形，並了解滯洪池啟用SOP及沙包借還狀況，隨後視察光輝路幹線箱涵淤泥清疏實際作業。晚間8時在市災害應變中心親自主持防颱會報，聽取各局處整備應變作為並下達相關指示。

為因應璨樹颱風來襲，北市疏散水門關閉，及開放市區部分路段紅黃線停車，北市開放學校停車，自今日晚間7時起，提供民眾將車輛暫時停放於校園內。

基隆市政府則表示，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，自今晚9時起，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全基隆市路邊停車收費。