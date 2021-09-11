藍葦華有哭戲。華視、CATCHPLAY 提供

兩人感情受考驗。華視、CATCHPLAY 提供

藍葦華(左)與趙自強。華視、CATCHPLAY 提供

楊銘威。華視、CATCHPLAY 提供

宋偉恩。華視、CATCHPLAY 提供

《俗女養成記2》戲裡陳嘉玲為了剛起步的國外導遊工作，忙碌到忽略了同居在一起的蔡永森，聚少離多讓感情逐漸產生變化。

日前直播訪問中，聊到在工作和家人之間的如何達到平衡時，藍葦華表示會抽一點時間跟老婆分享工作狀況，和兩個小孩聊聊天，盡可能在工作和家庭生活上取得平衡點，沒有拍戲的時候也是會幫忙老婆做家事、做菜給家人們吃。

藍葦華坦言：「拍戲往往一拍就是兩、三個月，希望把握一些時間來彌補家人。」楊銘威則說：「因為剛好另一半也是圈內人，所以比較能體諒，我在忙的時候她來照顧小孩，她在忙的時候就換我來接手。」

第二季由楊銘威飾演的新角色小杜，從陳嘉玲的旅行社同事關係，逐漸和陳嘉明牽上線，讓粉絲都好奇是否有新CP即將誕生？小杜在戲裡不斷透過傳簡訊、出其不意的出現在身邊，來撩撥已有男友的陳嘉明。

日前直播訪問中被問到如果在現實中遇到有另一半的人，是否會考慮出手的問題？楊銘威笑說：「如果是年少輕狂，十幾歲、二十歲的時候可能會，橫刀奪愛才是愛。」、「不被愛的才是第三者」，接連的奪愛金句逗樂導演和其他演員們。

繼第五帖有洪都拉斯客串後，第六帖將再添新的生力軍，就是由趙自強飾演的房仲店長，在預告中一出場就諷刺曾是金牌業務員的蔡永森，「金牌業務員，業績第一名，然後跑高中去做什麼教練？」預計未來將會和藍葦華有許多對手戲。

本周日(9／12)晚間10點節目播畢後也將舉辦「第六帖映後直播」，導演陳長綸、嚴藝文，以及演員于子育、陳竹昇、吳以涵、楊銘威、陳家逵也將上線與粉絲聊聊天。