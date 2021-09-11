中央災害應變中心今（11日）晚間8時許舉行第四次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中央災害應變中心今（11日）晚間8時許舉行第四次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中度颱風璨樹逼近台灣，依據中央災害應變中心統計至今（11日）晚間8時止，全台傳出50件災情，多為路樹倒塌、招牌掉落及民生基礎設施損壞，所幸無人員傷亡，全台累積停電戶數達7879戶，已全數修復。

中央災害應變中心今（11日）晚間8時許舉行第四次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐表示，今天晚上至明天風雨最大，各單位要提高警戒，做最好的準備，當颱風遠離時，可以沒有人命傷亡。

徐國勇指出，民眾登山尚有1人未聯絡上，相關單位應加緊確認，常態性工作常容易出錯，台鐵太魯閣事故、中橫吊車翻覆意外等都是因為疏忽，車輛該有輪擋的都要再次確認，此外，要提醒縣市政府注意招牌、鷹架等易掉落物。

依據中央災害應變中心統計至今（11日）晚間8時，全台已傳出50件災情，包含路樹倒塌12件、廣告招牌掉落4件、民生基礎設施損壞10件及積淹水2件等災情，停電達到7879戶，已全數修復，所幸未有人員傷亡。

空運國內航線今取消52班次、國際航線取消2班，海運今取消46航次，明天預計停航87航次。全台累計疏散撤離人數887人、收容安置229人；已發布黃色土石流警戒240條，分布3縣市、15鄉鎮、84村里。