璨樹颱風襲台，產地農友因應颱風可能到來而提前搶收，北市市場處表示，11日蔬菜到貨量為1485公噸，較10日增加326公噸，因受颱風來襲前預期心理影響，市場需求增加，因此今日批發市場平均價格每公斤49.3元，較昨日每公斤48.0元，每公斤上漲1.3元。水果部分，今日到貨量760公噸，較昨日增加111公噸，每公斤43.2元，較昨日每公斤49.5元，每公斤下跌6.3元。

市場處表示，為使消費者了解中南部產區因強降雨可能導致後續菜價波動情形，消費者可於各市場透過QR-code即時查詢批發交易價格。

市場處說，也視蔬菜到貨量及蔬菜總平均價、大宗蔬菜葉菜類平均價，要求台北農產公司啟動購貯計畫以平穩菜價；因應機制包括由台北農產公司機動釋出購貯的國產馬鈴薯；透過大台北地區超市通路，供應平價蔬菜；適時啟動緊急採購措施，積極連絡共同運銷單位增加進貨量，以調配供應市場需求。